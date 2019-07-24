"Стена" Трампа: нелегальных мигрантов начнут депортировать из США быстрее, без судов и адвокатов

Как отмечается, ранее ускоренная депортация применялась только к тем, кто был задержан в 160 км от мексиканской границы и находился на территории США менее двух недель, пишет Русская служба ВВС.

Мигранты, задержанные в других местах или прожившие в США больше двух недель, должны были предстать перед специальным судом и имели право на бесплатного адвоката. Теперь же немедленной высылке без права на помощь адвоката может быть подвергнут человек, находящийся в стране нелегально менее двух лет и задержанный в любом месте на территории США.

Исключения могут быть сделаны для людей с серьезными заболеваниями, тех, кто имеет близких родственников — граждан США или "существенные связи с США" иного рода. Мигранты, соответствующие требованиям для соискателей убежища, смогут поговорить с иммиграционным офицером, а он должен будет подробно рассмотреть их дело.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан отметил, что сотрудники министерства, наделенные новыми полномочиями, будут депортировать мигрантов быстрее, чем иммиграционные суды Минюста, где рассмотрение дел может растягиваться на годы.

По данным исследовательского центра Pew, на которые ссылается ВВС, в США проживают около 10,5 млн мигрантов без документов. Среднестатистический нелегал — это взрослый мигрант, въехавший в страну 15 лет назад и не имеющий оформленного статуса. Макалинан уточнил, что ускоренной депортации могут подвергнуться 20,5 тысячи человек, арестованных с октября 2017-го по сентябрь 2018 года.