Статистика заболеваний в Прибалтике ухудшается: в Эстонии 81 новый случай, в Литве — 91, в Латвии — 44

Эстония: 81 новый случай



Из 37 новых случаев в Харьюмаа (из них 34 в Таллинне) четыре случая связаны с заражением в кругу семьи, а три — на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев еще уточняются. По состоянию на утро 1 октября, в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 36 человек, на управляемом дыхании два пациента. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончалась 84-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 65 человек.



Латвия: 44 новых случая

За прошедшие сутки проведены 4699 анализов на Covid-19 и 44 результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

В среду в стационары поступили три человека. Всего а больницах находится 21 пациент с коронавирусом, двое из них в тяжелом состоянии. Выписаны 230 пациентов.

ЦПКЗ сообщает, что более подробная информация о заболевших будет опубликована позже.

С начала эпидемии в Латвии были проведены 324 717 анализов на коронавирус, заболели 1868 человек, из них 1307 выздоровели и 37 умерли.

Литва: 91 новых случая

За последние сутки в Литве диагностировали 91 случай коронавируса. В Литве этим вирусом в общей сложности заболели 4784 человека.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) 1 октября утром сообщил, что коронавирусом в Литве на данный момент больны 2249 человек. Эта болезнь унесла жизни 92 человек. Еще 19 больных скончались по другим причинам. Выздоровели 2424 человека. В изоляции на данный момент находится 25 171 житель. С 1 июля зарегистрировано 274 привозных случая.