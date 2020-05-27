Старт первой пилотируемой ракеты Илона Маска отложен

Впервые в истории частная компания запускала людей в космос. На борту два опытных астронавта — летавший на шаттлах Дуглас Херли будет командиром корабля, а Роберт Бенкен — командиром по совместным операциям с МКС.

Однако запуск перенесли из-за плохой погоды. Следующее пусковое окно откроется в субботу, когда весь мир снова будет следить за стартом двух астронавтов.