Старт кампании вакцинации в Евросоюзе: успех или провал?

Первые уколы с вакциной от коронавируса начали делать в Евросоюзе в последние дни 2020 года — раньше, чем предсказывали многие эксперты. Тем не менее звучит острая и громкая критика: Комиссия ЕС заказала, мол, слишком маленькое количество доз вакцины и слишком поздно, прививочная кампания идет слишком медленно и плохо организована. Какие из этих упреков оправданы, а какие — нет?

Правда, что Евросоюз заказал слишком мало доз вакцины?



Неправда. Еврокомиссия подписала в прошлом году соглашения с шестью производителями вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson и Sanofi. Тем самым она зарезервировала для ЕС почти два миллиарда доз. Этого вполне достаточно для 450 миллионов жителей 27 стран Евросоюза даже при условии, что почти все вакцины предусматривают двукратную прививку и, возможно, не все препараты будут допущены к применению.

В целях минимизации рисков Евросоюз сделал ставку сразу на нескольких "лошадей". Как пояснил в интервью DW представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Керсмекер, в момент подписания контрактов никто не мог предсказать, какая вакцина первой получит европейский доступ и вообще окажется на рынке. Первым в конце концов стал препарат BioNTech/Pfizer, а 6 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение в ЕС и вакцины американской компании Moderna.

Тот факт, что поначалу Еврокомиссия заказала только 200 млн доз BioNTech/Pfizer и 80 млн Moderna, объясняется, среди прочего, применением этими фирмами новой технологии производства вакцины и высокой ценой таких препаратов. Кроме того, вакцину BioNTech/Pfizer надо хранить при температуре минус 70 градусов, что усложняет ее применение.

Тем не менее в начале зимы ЕС дозаказал у BioNTech/Pfizer еще 100 млн доз и еще 80 млн — у Moderna. Такая возможность была с самого начала оговорена в рамочных соглашениях с этими фирмами. "В настоящее время с BioNTech/Pfizer ведутся переговоры о дополнительных поставках", — сообщил Стефан де Керсмекер. Кроме того, Германия зарезервировала для себя еще 30 млн доз, поскольку субсидировала разработку вакцины этой фирмы.