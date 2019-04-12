Стало известно, сколько заработал Путин за 2018 год(42)
Согласно опубликованной декларации о доходах, президент России Владимир Путин в 2018 году 8,648 млн рублей.
Согласно опубликованной декларации о доходах, президент России Владимир Путин в 2018 году 8,648 млн рублей.
Это на 10 млн меньше по сравнению с 2017 годом, когда Путин заработал 18,7 млн рублей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте Кремля.
Это на 1,35 млн рублей больше, чем в 2017 году.
В собственности у Медведева квартира площадью 367,8 квадратных метра и два автомобиля — ”ГАЗ-20” и ”ГАЗ-21”.
Его супруга Светла Медведева ничего не заработала за год.
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