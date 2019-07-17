Стало известно о покупке международным следствием улики по делу Boeing MH17

Неизвестные лица из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предоставили улику международному следствию за вознаграждение. По данным источника издания, сумма составляла несколько десятков тысяч долларов.

Впервые JIT объявила о наличии этого вещдока в мае 2018 года. Следственная группа установила, что согласно коду на корпусе ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Сама установка с номером 332 состояла на вооружении 53-й бригады в районе Курска. Она была отправлена на территорию Украины и возвращена обратно в июле.

Спустя три месяца в Минобороны России заявили, что в 1986-м ракета была отправлена в воинскую часть в Тернопольской области Украинской ССР. Затем она находилась на вооружении в военчасти во Львовской области. После этого ракета на территорию России не вывозилась.

За несколько месяцев до обнародования улики стало известно, что ДНР планирует передать следствию останки и обломки с места крушения ”Боинга”, однако неясно, был ли среди этих вещдоков корпус ракеты.