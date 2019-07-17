Стало известно о покупке международным следствием улики по делу Boeing MH17

”Боинг-777” авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В причастности к крушению самолета международное следствие подозревает четырех человек, среди которых трое россиян и украинец. Обвинения будут предъявлены, в частности, бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, отставному офицеру ФСБ России Игорю Гиркину, известному под фамилией Стрелков. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.
МИД России назвал обвинения ”абсолютно голословными” и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.
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