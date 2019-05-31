Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире политического шоу ”Право на власть” на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале ”1+1” рассказал об условиях, при которых Киев начнет диалог с Москвой.
По словам Данилюка, вопрос взаимоотношений Украины с Россией не является простым. Он отмечает, что несмотря на многочисленные призывы, в команде президента Владимира Зеленского их воспринимают ”лишь как информацию”. ”Война продолжается”, — подчеркнул Данилюк.
По словам чиновника, сам Зеленский на данный момент не имеет никаких контактов с Москвой, поскольку перед тем как вступить в переговоры, Киев должен сформировать переговорную позицию. Кроме того, все дальнейшие шаги по выстраиванию диалога с Россией Украина собирается делать при участии западных посредников. ”Это означает, что это не только Украина — Россия, но и Франция и Германия. Они являются определенным модератором, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон”, — говорит секретарь СНБО.
По его словам, все контакты между Россией и Украиной будут проходить исключительно в нормандском формате, поскольку на нем ”завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает”.
Ранее оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук выразил сомнения в том, что Зеленский и его команда собираются заняться урегулированием ситуации в Донбассе. Это заявление было сделано после того, как новый президент Украины публично отказался от переговоров с Россией. Кроме того, он назвал Российскую Федерацию агрессором, когда комментировал данные о развитии системы электронного управления на Украине.
Александр Данилюк — бывший министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана с 2016 по 2018 год. Он был уволен с этой должности после ссоры с Гройсманом по вопросу подбора сотрудников, а позже обвинил президента Петра Порошенко во вмешательстве в его кадровую политику. Во время предвыборной кампании он выполнял функции советника Зеленского. О его назначении в СНБО стало известно еще 22 мая, однако официально он вступил в должность только 28 числа.