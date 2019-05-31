Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией

По словам Данилюка, вопрос взаимоотношений Украины с Россией не является простым. Он отмечает, что несмотря на многочисленные призывы, в команде президента Владимира Зеленского их воспринимают ”лишь как информацию”. ”Война продолжается”, — подчеркнул Данилюк.

По словам чиновника, сам Зеленский на данный момент не имеет никаких контактов с Москвой, поскольку перед тем как вступить в переговоры, Киев должен сформировать переговорную позицию. Кроме того, все дальнейшие шаги по выстраиванию диалога с Россией Украина собирается делать при участии западных посредников. ”Это означает, что это не только Украина — Россия, но и Франция и Германия. Они являются определенным модератором, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон”, — говорит секретарь СНБО.

По его словам, все контакты между Россией и Украиной будут проходить исключительно в нормандском формате, поскольку на нем ”завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает”.