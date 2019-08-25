Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

Американский астронавт Энн МакКлейн незаконно следила за состоянием банковского счета своей бывшей супруги — офицера воздушной разведки США в отставке Саммер Уорден, в том числе во время миссии на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает The New York Times.
По данным газеты, Уорден заметила, что кто-то входит в ее банковский аккаунт, и обратилась в банк с просьбой установить местоположение компьютеров, с которых осуществлялись незаконные действия. Выяснилось, что один из этих компьютеров был зарегистрирован в сети НАСА. После этого женщина пожаловалась на свою бывшую в Федеральную торговую комиссию США.
Во время показаний, данных главному инспектору НАСА под присягой, МакКлейн призналась, что заходила в банковский аккаунт Уорден под паролем, который использовался во время их совместной жизни. По ее словам, таким образом она хотела убедиться, что экс-возлюбленной и ее сыну хватает средств на жизнь. При этом обвиняемая отметила, что не знала о запрете на слежку за счетом Уорден.
В НАСА, а также в Центре глобального космического права университета Кливленда изданию подтвердили, что не знают ни об одном более раннем преступлении, совершенном на МКС.
Моряки потушили огонь, но их убило другое
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Роковую ошибку совершают все владельцы банковских карт