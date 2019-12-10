Стало известно, как Зеленский ”сорвался” на Лаврова на саммите

Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во время проведения нормандского саммита у лидера страны Владимира Зеленского ”сдали нервы” и он сорвался на главу МИД России Сергея Лаврова. Видео с подробностями появилось на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Зеленский хорошо подготовился к саммиту. На встрече с российской стороной он в основном общался на русском языке. В какой-то момент глава Украины сорвался и резко ответил Лаврову, рассказал министр.
”Лавров, прекратите кивать головой…что вы тут все знаете”, — передал слова Зеленского Аваков.
Таким образом президент Украины доказывал российскому министру, что самостоятельно обошел места вдоль границы и хорошо изучил их.
Также Аваков одобрил действия Зеленского, назвав его поступок правильным.
Саммит состоялся 9 декабря 2019 года. На нем впервые лично встретились Путин и Зеленский.
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