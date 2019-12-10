Стало известно, как Зеленский ”сорвался” на Лаврова на саммите

Зеленский хорошо подготовился к саммиту. На встрече с российской стороной он в основном общался на русском языке. В какой-то момент глава Украины сорвался и резко ответил Лаврову, рассказал министр.

”Лавров, прекратите кивать головой…что вы тут все знаете”, — передал слова Зеленского Аваков.

Таким образом президент Украины доказывал российскому министру, что самостоятельно обошел места вдоль границы и хорошо изучил их.

Также Аваков одобрил действия Зеленского, назвав его поступок правильным.

Саммит состоялся 9 декабря 2019 года. На нем впервые лично встретились Путин и Зеленский.