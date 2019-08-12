Стала известна зарплата астронавта в НАСА

По его словам, астронавты НАСА могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ.

На этих позициях, пояснил экс-астронавт, и можно зарабатывать такую сумму, которая подразумевает выплату в месяц $13 тыс.

Кроме того, подчеркнул Келли, астронавтам также выплачивают больничный, страховку и отпуск.

Причем, уточнил он, у астронавтов из военной среды немного больше преимуществ, в том числе в вопросе пенсионных выплат.