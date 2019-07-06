США запустили программу «противодействия пагубному влиянию России»

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется «Противодействие пагубному влиянию Кремля». Документ опубликован на сайтеагентства.
Согласно документу, цель программы заключается в том, чтобы оказывать поддержку правительствам стран-партнеров США «на пути к их самодостаточности».
Уточняется, что власти США намерены, в первую очередь, финансировать страны Европы.
Речь идет о тех странах, которые Москва стремится включить в сферу своего влияния и ослабить там влияние Соединенных Штатов.
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