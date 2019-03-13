США запретили полеты Boeing 737 MAX

Как сообщил Трамп, полеты прекратят до особого распоряжения. Эксплуатация самолетов, находящихся в воздухе на данный момент, будет приостановлена после приземления, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что федеральное управление гражданской авиации (FAA) США не нашло оснований для запрета полетов Boeing 737 MAX. До этого ведомство заявило о намерении заставить компанию Boeing улучшить самолеты этой модели, однако отметило, что они безопасны.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.