США выводят свои войска из сирийского Манбиджа и помогают освоиться там российским военным(1)
США на фоне тяжелых боев между турецкими войсками и сирийскими курдами выводят свой воинский контингент из района Манбидж, где размещались с 2017 года. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил представитель международной антитеррористической коалиции полковник Майлс Каггинс.
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