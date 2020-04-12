США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса

США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, пишет "Медуза".
Ночью 11 апреля по европейскому времени в США было зафиксировано 19 882 смерти от коронавируса, в Италии — 19 468.
11 апреля США стали первой страной в мире, где суточное число умерших от коронавируса превысило две тысячи человек.
26 марта США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране выявлено 514 тысяч случаев COVID-19.
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