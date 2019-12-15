США выдворили двух китайских дипломатов за попытку шпионажа
Власти США тайно выдворили со своей территории двух дипломатов КНР, попытавшихся в сентябре 2019 года незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния, сообщила The New York Times.
Власти США тайно выдворили со своей территории двух дипломатов КНР, попытавшихся в сентябре 2019 года незаконно проникнуть на военную базу в штате Вирджиния, сообщила The New York Times.
По данным издания, минимум одного из них в США подозревают в работе на китайские разведслужбы. Эта высылка из США китайских дипломатов за шпионаж — первый подобный инцидент более чем за 30 лет.
Оба дипломата вместе с женами приехали на базу сил специального назначения. На въезде на объект выяснилось, что у них нет разрешения, чтобы проехать. Однако на просьбу развернуться китайцы не отреагировали. В итоге их все же удалось задержать и заставить покинуть территорию базы.
В Вашингтоне полагают, что дипломаты пытались таким образом определить, как работает система обеспечения безопасности на базе. Сами же китайцы объяснили, что речь идет о недоразумении: они плохо говорят по-английски и потому не поняли, что им сказали охранявшие объект военнослужащие.
Обе стороны предпочли не сообщать прессе об инциденте, а Пекин не стал предпринимать ответные меры и высылать американских дипломатов.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
"Сварились в кипятке": кем оказались погибшие
Медики предупреждают: не игнорируйте этот анализ
Врач о последних секундах жизни Юрия Лужкова
Внезапная смерть политика Исаева: вот что заявил кардиолог