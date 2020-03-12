США временно запретили въезд в страну иностранцев из ЕС

Запрет, который США вводят с 13 марта на 30 дней, касается только въезда в страну иностранцев, прибывающих из Европы, но не затрагивает торговлю. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, пояснив свои высказывания в телеобращении к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса, передает ТАСС.
Ранее в телеобращении он заявил: "Эти запреты будут действовать не только в отношении невероятных объемов торговли и грузов, но и различных других вещей, когда мы получим одобрение, мы обсуждаем все, что поступает из Европы в США".
"Пожалуйста, помните, очень важно, чтобы все страны и предприятия знали, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. Ограничение останавливает людей, не товары", — пояснил президент в своем Twitter.
И.о. главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф в распространенном заявлении подчеркнул, что глава государства "приостанавливает въезд большинства иностранных граждан, которые находились в некоторых европейских странах в течение 14 дней до их запланированного прибытия в Соединенные Штаты". К ним относятся Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Данные правила не относятся к постоянным резидентам и ближайшим членам семей граждан США. В прокламации Трампа, обнародованной вскоре после его выступления, также уточняется, что под новые ограничения не подпадают иностранцы, приезжающие в США по приглашению властей страны для борьбы с распространением коронавируса, члены экипажей воздушных и морских судов, иностранные официальные лица и представители международных организаций, в том числе НАТО.
"В течение следующих 48 часов в интересах общественного здравоохранения я намерен распространить дополнительное уведомление об ограничениях в отношении прибывающих [в США], требующее от американцев, которые находились в странах Шенгенской зоны, прибывать в определенные аэропорты, где правительство США расширило процедуру проверки [пассажиров]", — заключил Вулф.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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