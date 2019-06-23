США ужесточат антииранские санкции

"Мы ожидаем, что завтра [24 июня] президент объявит об очередном раунде санкций в ответ на сбитый Ираном американский беспилотник, а также на атаку на два танкера в [Ормузском] проливе, которая явно была совершена Ираном", - отметил он.

При этом Пенс отказался подтвердить или опровергнуть сообщения американских СМИ о том, что Трамп приказал Пентагону совершить кибератаку на компьютерные системы Ирана, отвечающие за управление ракетами, в ответ на сбитый беспилотник. "Как вы знаете, мы никогда не комментируем проведение секретных операций", - подчеркнул вице-президент.

Как сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской разведке, начатая сотрудниками Киберкомандования США в четверг вечером атака прорабатывалась "неделями, если не месяцами". Минобороны, по ее сведениям, предложило Трампу провести операцию после нападения на танкеры в Оманском заливе.

По словам Пенса, "Иран не должен путать сдержанность США с отсутствием решимости" у американских властей. "Мы собираемся защищать американские войска в регионе. Мы собираемся защищать американские интересы в регионе, и Соединенные Штаты никогда не позволят Ирану заполучить ядерное оружие", - утверждал Пенс. При этом он добавил, что Вашингтон "хочет поддерживать иранский народ".