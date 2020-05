США решили выйти из Договора по открытому небу

Foto: Evan Vucci, AP

Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщили The New York Times, The Washington Post, Associated Press и другие СМИ, передает "Медуза".