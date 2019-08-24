США решили открыть генконсульство в Гренландии на фоне спора с Данией

Государственный департамент США направил письмо в комитет Сената по международным отношениям, в котором сообщил о намерении открыть генеральное консульство в административном центре Гренландии, городе Нуук. Это произошло через неделю после дипломатического спора с Данией по поводу предложение Дональда Трампа купить у Копенгагена самый большой в мире остров, сообщает Daily Beast со ссылкой на AP.

В бумаге Госдепартамента говорится о том, что открытие диппредставительства США позволит ”укрепить политические, экономические и торговые отношения в Арктике”, а также будет способствовать углублению связей с властями Гренландии и местным населением.