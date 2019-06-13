США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9, передает РИА ”Новости”.
Об этом говорится в декларации, которую по итогам встречи подписали президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда.
Согласно документы, США планируют обмениваться с Польшей информацией полученной с помощью БПЛА.
Как отмечается, это позволит реализовать ”оборонные цели” двух стран.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал продать Польше много истребителей F-35.
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