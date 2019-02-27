США провели первую атаку на российскую "фабрику троллей"

Во время прошедших 6 ноября 2018 года промежуточных выборов в Конгресс США американские военные нанесли киберудар по "фабрике троллей" в Санкт-Петербурге ("Агентство интернет-исследований", которое связывают с Евгением Пригожиным), лишив ее сотрудников доступа в интернет. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на нескольких официальных лиц. Удар являлся первой атакующей операцией американской армии, направленной против российских хакеров и их вмешательства в американские выборы, сообщает издание.

В то же время эксперты не считают, что "фабрика троллей" вышла из строя на долгое время в результате удара. "Подобная операция являлась скорее раздражающим уколом, нежели мерой сдерживания в долгосрочной перспективе", — указал Томас Рид, профессор стратегических исследований в Университете Джона Хопкинса, посвященный в детали операции.