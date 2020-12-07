США продолжают доминировать на рынке вооружений. Положение России ухудшилось

США удерживают лидерство на мировом рынке вооружений, следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованных в понедельник, 7 декабря. Первые пять мест в списке 25 крупнейших компаний на профильном рынке в 2019 году занимали американские фирмы — Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics.

На 12 компаний из Соединенных Штатов суммарно пришелся 61 процент продаж оружия. Еще за 16 процентов поставок — у Китая (4 фирмы в рейтинге), а 3,9 процента пришлись на российские предприятия. Концерн "Алмаз-Антей" с продажами на 9,42 млрд долларов занял 15 место, а "Объединенная судостроительная корпорация" (4,5 млрд долларов) замыкает список из 25 позиций. Продажи обеих компаний из РФ в 2019 году упали, в то время как в Китае с падением столкнулась одна фирма из четырех, а в Соединенных Штатах — также одна, но из 12.

Объем продаж оружия в мире растет

В список 25 крупнейших игроков на рынке вооружений впервые вошла фирма из Объединенных Арабских Эмиратов — по оценке экспертов SIPRI, EDGE продала оружия на 4,75 млрд долларов. В рейтинге нет ни одной компании из Германии.

Суммарные продажи вооружений государств из топ-25 в 2019 году составили 361 млрд долларов США (297 млрд евро). Это на 8,5 процента больше, чем годом ранее.