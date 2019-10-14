США отводят войска с севера Сирии

Вашингтон собирается "эвакуировать" с севера Сирии около 1000 солдат, заявил в воскресенье, 13 октября, министр обороны США Марк Эспер в эфире американского телеканала CBS. Данное решение было принято спустя всего несколько дней после начала военной операции Турции в этом регионе.

По словам главы Минобороны США, речь не идет о полном уходе американских войск из Сирии, а решение отозвать около тысячи солдат из региона было "хорошо обдумано". В свою очередь информагентство AFP отмечает, что названное количество военных соответствует примерной численности контингента США в регионе. Точную дату отвода войск из Сирии Эспер не назвал, однако отметил, что американские военные в сложившейся ситуации оказались "пойманы" между турецкими вооруженными силами и курдскими формированиями. "Эта ситуация была спровоцирована турками, президентом Эрдоганом", — добавил министр.

Возможная сделка курдов с Дамаском и Москвой

В то же время Эспер упомянул о том, что сирийские курды, по его данным, пытаются "заключить сделку с российскими и сирийскими военными", чтобы "не быть убитыми турками". Вечером в воскресенье информагентство Reuters косвенно подтвердило эту информацию, сообщив со ссылкой на анонимный источник в политических кругах сирийских курдов о том, что правительство Сирии и представители объединения "Демократические силы Сирии" (SDF) ведут переговоры на российской военно-воздушной базе в стране.