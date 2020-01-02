США отправляют на Ближний Восток более 700 солдат

Соединенные Штаты усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке в свете обострения ситуации в Ираке. Пехотный батальон Сил немедленного реагирования будет направлен в регион Центрального командования ВС США, заявил министр обороны страны Марк Эспер во вторник, 31 декабря. "Приблизительно 750 солдат будут переброшены в регион незамедлительно", а дополнительный контингент готов к отправке в течение ближайших дней, пояснил он.

Глава Пентагона назвал это решение "соразмерной мерой предосторожности в ответ на увеличение уровня угрозы" для американских военнослужащих в регионе. "Соединенные Штаты будут защищать свой народ и интересы во всем мире, где бы они ни находились", — подчеркнул министр.

Эспер сослался на штурм здания дипломатической миссии США в Багдаде десятками сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Ранее в тот же день митингующие ворвались на территорию диппредставительства, сломав ворота, и подожгли помещение для приемов. Они сожгли американские флаги и проникли в охраняемую "зеленую зону", миновав контрольно-пропускные пункты. Сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами и применили слезоточивый газ. Посол Соединенных Штатов в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован после инцидента.