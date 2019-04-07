США объявили о выводе своих военных из Ливии

В заявлении, которое опубликовала пресс-служба командования в Африке, указывается, что Ливию покидает военный персонал, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.

Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. При этом командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране ”сложным и непредсказуемым”.

Также американские военные заявили, что продолжат поддерживать народ и правительство Ливии.

Решение африканского командования армии США было принято после начала наступления на Триполи сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний заявил о решимости очистить столицу Ливии от ”террористов”. Именно так он охарактеризовал правительство национального согласия, которое поддерживают страны Запада.

Накануне бои развернулись в районе международного аэропорта Триполи, который переходит из рук в руки.

Россия накануне призвала к мирному разрешению ситуацию. В Москве указывают, что поддерживают все политические силы в Ливии.​