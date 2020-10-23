США обвиняют российских хакеров в атаке на госучреждения
Группа хакеров "Energetic Bear" провела десятки атак на госучреждения США, считает Агентство по кибербезопасности. Она контролируется российскими властями.
Группа хакеров "Energetic Bear" провела десятки атак на госучреждения США, считает Агентство по кибербезопасности. Она контролируется российскими властями.
Российские хакеры незадолго до президентских выборов в США провели кибератаки на связанные с американскими властями учреждения. Об этом в четверг, 22 октября, сообщило Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры США (CISA). С сентября атакам подверглись несколько десятков сетей учреждений, в том числе связанных с воздушным транспортом.
Власти США обвиняют в атаках группу хакеров, действующую под именем "Energetic Bear" и "Dragonfly". Аналитики считают, что она действует в интересах российских властей.
Издание The New York Times также в четверг, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах, объявило о том, что российские хакеры получили доступ к некоторым федеральным и местным компьютерным сетям и могут использовать этот доступ для вмешательства в президентские выборы. Издание считает, что российские хакеры могут помочь выиграть выборы Дональду Трампу.
Обвинения в адрес России и Ирана
Днем ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов. Этими данными Москва и Тегеран могут воспользоваться для того, чтобы рассылать американским избирателям недостоверную информацию, "вносить сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии".
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