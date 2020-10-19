19.10.2020, 20:36
США обвинили шестерых российских офицеров в хакерских атаках на американские компании и Олимпиаду-2018
Министерство юстиции США предъявило шести россиянам обвинения в кибератаках в США, Франции, Украине и Японии. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, передает "Медуза".
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