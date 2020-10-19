19.10.2020, 20:36

США обвинили шестерых российских офицеров в хакерских атаках на американские компании и Олимпиаду-2018


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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Priit Simson

Министерство юстиции США предъявило шести россиянам обвинения в кибератаках в США, Франции, Украине и Японии. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, передает "Медуза".

Предполагаемые офицеры ГРУ России совершили хакерские атаки против компаний в США, энергетической системы Украины, организаторов Зимних Олимпийских игр в Токио в 2018 году и против участников президентских выборов 2017 года во Франции.

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