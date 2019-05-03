США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу

"Кубинцы вторглись (в Венесуэлу. — Ред.) некоторое время назад, русские теперь последовали этому примеру", — утверждает глава американского внешнеполитического ведомства.

По его оценкам, численность кубинцев в аппарате безопасности главы страны Николаса Мадуро "исчисляется тысячами". Именно кубинские военнослужащие охраняют Мадуро "в его укрытии", убежден Помпео. Он также полагает, что счет россиян в структурах безопасности "идет на сотни, если не больше".

Экономические интересы Гаваны и Москвы

В Вашингтоне уверены, что Гавана и Москва преследуют в регионе свои экономические интересы. Так, Венесуэла в течение длительного времени осуществляла поставки на Кубу нефти по существенно заниженным ценам, добавил Майкл Помпео.

Возможность военного вмешательства США

В то же время госсекретарь США уверен, что "у венесуэльского народа появится возможность избавиться от кубинцев, от русских и восстановить демократию".