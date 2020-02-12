США обеспокоены сближением российских спутников с американским

По данным издания, речь идет о российском "Космосе-2542", запущенном в ноябре прошлого года с космодрома Плесецк, об отделившемся позже от него малом спутнике-инспекторе, который, предположительно, получил порядковый номер "Космос-2543", а также об американском спутнике-разведчике USA-245, известном под названием KH-11.

Как утверждает Рэймонд, российский аппарат вскоре после запуска начал маневры в направлении к американскому спутнику. В середине января уже после разделения два спутника оказались вблизи американского. При этом иногда расстояние между ними составляло всего около 160 километров.

"Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Это может потенциально создать опасную ситуацию в космосе", — заявил Рэймонд.

По словам командующего, правительство США выразило озабоченность ситуацией по дипломатическим каналам.