США обеспокоены сближением российских спутников с американским

В Вашингтоне обеспокоены "преследованием" американского разведывательного спутника двумя российскими космическими аппаратами, заявил Time генерал ВВС Джон Рэймонд, назначенный в январе командующим космическими силами США, пишут "РИА-Новости".
По данным издания, речь идет о российском "Космосе-2542", запущенном в ноябре прошлого года с космодрома Плесецк, об отделившемся позже от него малом спутнике-инспекторе, который, предположительно, получил порядковый номер "Космос-2543", а также об американском спутнике-разведчике USA-245, известном под названием KH-11.
Как утверждает Рэймонд, российский аппарат вскоре после запуска начал маневры в направлении к американскому спутнику. В середине января уже после разделения два спутника оказались вблизи американского. При этом иногда расстояние между ними составляло всего около 160 километров.
"Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Это может потенциально создать опасную ситуацию в космосе", — заявил Рэймонд.
По словам командующего, правительство США выразило озабоченность ситуацией по дипломатическим каналам.
Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников якобы проводят маневры российские и китайские космические аппараты.
В конце ноября Минобороны России сообщило о запуске с космодрома Плесецк космического аппарата "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников, а ее оптическая аппаратура также позволяет производить съемку поверхности Земли.
В декабре в военном ведомстве рассказали о проведении эксперимента по отделению от унифицированной многофункциональной космической платформы малого космического аппарата, предназначенного для проведения эксперимента по оценке технического состояния отечественных спутников.
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