США не отказываются от превентивного ядерного удара

Трансляция слушаний шла на сайте комитета. "При всех администрациях США не принимали политику неприменения первыми ядерного оружия, — отметил он. — Мы предоставили союзникам свои ядерные гарантии <…>, чтобы продемонстрировать нашу готовность обеспечивать их безопасность при самых напряженных кризисах".

Трахтенберг выразил озабоченность, что "объявление о неприменении первыми ядерного оружия будет представлять собой отход от данных США гарантий безопасности", передает ТАСС. "С этой точки зрения, политика отказа от использования ядерного оружия первыми была бы дестабилизирующей", — подчеркнул он.

Год назад в США опубликовали новую ядерную доктрину. В ней говорилось, в частности, что российские власти могут пойти на превентивный ядерный удар, "ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России".

В доктрине отмечается, что "эффективное сдерживание" США ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы "российское руководство не заблуждалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия как против США, так и на региональном уровне".