26.02.2021, 07:54

США нанесли авиаудары на востоке Сирии

 (18)
EST
США нанесли авиаудары на востоке Сирии
AFP

Воздушные удары ВВС США нанесены по пункту пограничного контроля на востоке Сирии, используемому проиранским ополчением, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Кирби.

Военно-воздушные силы США нанесли несколько авиаударов по пункту пограничного контроля на востоке Сирии, используемому проиранским ополчением. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, атака с воздуха была осуществлена в 18.00 по времени Восточного побережья США. Как отметил Кирби, она стала ответом за недавние ракетные обстрелы баз в Ираке, где были размещены американские и коалиционные войска, а также ряд мирных жителей. В результате одной из атак был ранен американский военнослужащий и убит гражданский подрядчик.

О нанесении ударов распорядился президент Байден

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что воздушные удары были нанесены по приказу президента США Джозефа Байдена и "уничтожили несколько объектов", которые использовались такими поддерживаемыми Ираном группировками, как шиитская военизированная "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

"Эта пропорциональная военная реакция имела место наряду с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами", — подчеркнул Кирби. По его словам, операция посылает "недвусмысленное послание": президент Байден будет предпринимать шаги в интересах защиты военных коалиции, возглавляемой США.

"В то же время, мы действовали целенаправленно с целью деэскалации общей ситуации на востоке Сирии и в Ираке", — резюмировал глава пресс-службы Пентагона.

SOHR сообщил о 17 убитых

Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщил, что в результате американского авиаудара погибли 17 бойцов проиранских формирований. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Первая военная операция новой администрации

Как напоминает агентство AP, нынешние воздушные удары — это первая военная операция администрации Джозефа Байдена, который после занятия должности президента говорил о намерении уделять больше внимания проблемам, связанным с Китаем — даже несмотря на сохранение угроз на Ближнем Востоке.

По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения, включая американского военного, в результате ракетного обстрела, которому 15 февраля подвергся район аэропорта столицы Иракского Курдистана — Эрбиля, где находится американская военная база.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападение, назвав его "актом жестокого насилия". Он также обратился к премьер-министру Курдского автономного района Ирака (Иракского Курдистана) Масруру Барзани, пообещав ему поддержку Вашингтона в расследовании произошедшего и привлечении к ответственности тех, кто стоит за атакой.

Ракетные обстрелы в Ираке

В марте 2020 года была обстреляна ракетами военная база Эт-Таджи в Ираке, используемая США, Германией и их партнерами по коалиции. погибли два военнослужащих США и военный врач из Великобритании. Вашингтон заявил об ответственности за случившееся группировки "Катаиб Хезболлах", а также властей Ирана. На следующий день США совершили ответную атаку, нанеся авиаудары по складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке.

Читайте также: