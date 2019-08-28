США хочет вернуть Россию в G8, но другие партнеры ждут завершения войны на Украине

На вопрос журналиста, стоит ли приглашать Россию в G7, Помпео ответил, что президент США Дональд Трамп считает это необходимым.

"Президент полагает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", — заявил госсекретарь США.

Ранее Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет в США. При этом он предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Кроме того, Трамп отметил, что включение России в G8 в качестве полноправного члена было бы полезным, как для этой страны, так и для всего мира.

На заявления американского лидера отреагировали остальные участники "семерки". Так, президент Франции Эммануэль Макрон назвал условием возвращения России решение украинского кризиса. При этом он подчеркнул, что страна, принимающая саммит, имеет право приглашать на него гостей, в том числе лидеров не входящих в G7 стран.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны указала на необходимость успехов в реализации "минских договоренностей", а британский премьер Борис Джонсон высказал мнение, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.

Россию исключили из G8 в 2014 году после конфликта на Украине.