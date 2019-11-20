США до сих пор не перечислили Украине 35 млн долларов военной помощи

Представитель Пентагона Карла Глисон отказалась назвать причину задержки, но сообщила, что средства будут направлены "в течение нескольких следующих недель".

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам направил запрос министерству обороны страны, однако тот остался без ответа, заявил председатель подкомитета по боеготовности Джон Гараменди. В Палате представителей не намерены оставлять ситуацию без внимания, подчеркнул он.

Демократы в Сенате обеспокоены поведением администрации Трампа

Ряд сенаторов-демократов 18 ноября обратились к главе Пентагона Марку Эсперу. Они особо выделили необходимость как можно скорее перечислить средства "чтобы подтвердить нашу приверженность Украине". Авторы запроса назвали Киев "важным партнером" Вашингтона, а подход администрации президента США к нему — "хаотичным, недисциплинированным и вызывающим глубокую обеспокоенность".

Конгресс одобрил почти 400 млн долларов для Украины