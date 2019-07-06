Срок за ”Северный поток”: польский чиновник осужден за шпионаж в пользу России(1)
Окружной суд Варшавы приговорил в пятницу к трем годам лишения свободы поляка Марека В., которого в 2018 году задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.
Окружной суд Варшавы приговорил в пятницу к трем годам лишения свободы поляка Марека В., которого в 2018 году задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.
”Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши”, — отметили в суде.
По данным Агентства внутренней безопасности страны, Марек В. передавал сотрудникам российских спецслужб информацию о планируемых действиях польского правительства относительно строительства газопровода ”Северный поток — 2”.
26 марта 2018 года польские СМИ сообщили, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Марека В., который якобы контактировал с ”офицерами разведки, работающими под дипломатическим прикрытием”.
Известно, что Марек В. являлся сотрудником министерства энергетики Польши.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
Ученые установили, чья кровь привлекает комаров
На родине Мелании Трамп появилась ее деревянная статуя
Этот песик показал львам, кто здесь босс — забавное видео