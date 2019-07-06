06.07.2019, 13:13

Срок за ”Северный поток”: польский чиновник осужден за шпионаж в пользу России

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ИТАР-ТАСС
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Срок за ”Северный поток”: польский чиновник осужден за шпионаж в пользу России
Штаб-квартира ГРУFoto: Pavel Golovkin, AP

Окружной суд Варшавы приговорил в пятницу к трем годам лишения свободы поляка Марека В., которого в 2018 году задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.

”Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши”, — отметили в суде.

По данным Агентства внутренней безопасности страны, Марек В. передавал сотрудникам российских спецслужб информацию о планируемых действиях польского правительства относительно строительства газопровода ”Северный поток — 2”.

26 марта 2018 года польские СМИ сообщили, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Марека В., который якобы контактировал с ”офицерами разведки, работающими под дипломатическим прикрытием”.

Известно, что Марек В. являлся сотрудником министерства энергетики Польши.

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