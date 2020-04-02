Средняя пенсия в Финляндии превысила 1700 евро в месяц
Средний размер финской пенсии впервые поднялся выше 1700 евро в месяц.
Средний размер финской пенсии впервые поднялся выше 1700 евро в месяц.
По данным Пенсионного центра Eläketurvakeskus, средняя пенсия в Финляндии к концу 2019 года составляла 1716 евро в месяц, что почти на 40 евро больше, чем годом ранее, сообщает Yle.
Мужская пенсия составляет 1937 евро в месяц, женская - около 1533 евро. Причина разницы между пенсиями заключается в том, что уровень зарплат мужчин выше, чем у женщин, а рабочий стаж - больше.
Самые крупные пенсии выплачивали в регионе Уусимаа (Хельсинки, Вантаа, Эспоо). Самые маленькие – в Южной Похъянмаа (Сейняйоки).
Размер пенсии, выплачиваемой за границу, составлял в среднем 422 евро в месяц.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как супермаркеты обманывают покупателей, которые запасаются едой
Врач из Италии описала последние минуты умирающих от коронавируса
Обстановка по коронавирусу в мире и Беларуси
Как избежать заражения коронавирусом в магазине: совет от Рошаля