Средняя пенсия в Финляндии превысила 1700 евро в месяц

По данным Пенсионного центра Eläketurvakeskus, средняя пенсия в Финляндии к концу 2019 года составляла 1716 евро в месяц, что почти на 40 евро больше, чем годом ранее, сообщает Yle.

Мужская пенсия составляет 1937 евро в месяц, женская - около 1533 евро. Причина разницы между пенсиями заключается в том, что уровень зарплат мужчин выше, чем у женщин, а рабочий стаж - больше.

Самые крупные пенсии выплачивали в регионе Уусимаа (Хельсинки, Вантаа, Эспоо). Самые маленькие – в Южной Похъянмаа (Сейняйоки).

Размер пенсии, выплачиваемой за границу, составлял в среднем 422 евро в месяц.