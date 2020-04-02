Средняя пенсия в Финляндии превысила 1700 евро в месяц
Средний размер финской пенсии впервые поднялся выше 1700 евро в месяц.
Средний размер финской пенсии впервые поднялся выше 1700 евро в месяц.
По данным Пенсионного центра Eläketurvakeskus, средняя пенсия в Финляндии к концу 2019 года составляла 1716 евро в месяц, что почти на 40 евро больше, чем годом ранее, сообщает Yle.
Мужская пенсия составляет 1937 евро в месяц, женская - около 1533 евро. Причина разницы между пенсиями заключается в том, что уровень зарплат мужчин выше, чем у женщин, а рабочий стаж - больше.
Самые крупные пенсии выплачивали в регионе Уусимаа (Хельсинки, Вантаа, Эспоо). Самые маленькие – в Южной Похъянмаа (Сейняйоки).
Размер пенсии, выплачиваемой за границу, составлял в среднем 422 евро в месяц.
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