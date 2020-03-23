Среди наших соседей самый резкий всплеск заболеваемости зафиксирован в Латвии

За прошедшие сутки в Латвии медики на новый коронавирус проверили 987 человек и 41 анализ оказался положительным. Общее число больных достигло 180. Рост за сутки - около 30%. Всего проверены 6114 человека.

В Литве количество случаев коронавируса увеличилось до 154. За вчерашний день проверили 278 проб, обнаружено 11 новых случаев заражения. Всего в Литве сделано 2361 анализа.

В Финляндии на настоящий момент зарегистрировано 700 больных, за сутки их прибавилось 74. Тоже обращает на себя внимание резкий рост количества инфицированных - за сутки почти на 12 процентов. Всего у наших северных соседей взяты 10 500 проб. На больничном лечении находятся 50 человек, из них 13 - в реанимации.

По данным на 23 марта на 16:00 мск, в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлен 71 случай. Все они — в Москве. Прирост - около 19%.

Напомним, что в Эстонии к утру понедельника коронавирус диагностирован у 352 человек, всего проведено 3724 теста. За сутки поступили результаты 495 тестов, из них 26 были положительными.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше странице МИД!

. Читайте больше странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!