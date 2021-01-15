Спор Украины и России по Крыму: к каким выводам пришел ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в четверг, 14 января, сообщил о готовности частично рассмотреть по существу межгосударственный иск "Украина против России (по Крыму)", поданный украинским правительством 13 марта 2014 года. Внимание суда будет сосредоточено на нарушениях прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 годов.

Власти Украины обвиняют Российскую Федерацию в том, что она нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека на территории Крыма с 27 февраля 2014 года. Суд согласился рассмотреть обвинения Украины, обосновав это тем, что было получено "достаточно доказательств" осуществления Россией "эффективного контроля над Крымом" именно с этой даты.

В деле по существу ЕСПЧ рассмотрит обвинения Украины в том, что Россия ненадлежащим образом расследовала убийства и исчезновения людей в Крыму, незаконное лишение свободы и пытки, преследования нерусскоязычных СМИ, запугивание религиозных деятелей, незаконное предоставление российского гражданства.

Суд отклонил три пункта в иске Украины, сочтя неаргументированными обвинения в том, что российские власти в Крыму национализировали собственность украинских военных, установили там "административную практику убийств и расстрелов" и преследовали международных журналистов.

Иск не касался правового статуса Крыма

Решение ЕСПЧ приветствовал министр юстиции Украины Денис Малюська. "Победа! Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека!", — написал он в Facebook. В Минюсте РФ, в свою очередь, особо подчеркнули "недоказанность ряда обвинений" по украинской жалобе, а самопровозглашенный "председатель Крыма" Сергей Аксенов отметил, что Страсбургский суд "часто предвзят в отношении России".

Решение ЕСПЧ о приемлемости дела только техническое, но оно стало важной вехой в рассмотрении иска украинского правительства, считает докторант Рурского университета города Бохум, эксперт по межгосударственным искам в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini). По ее словам, это доказывает, что суд готов рассмотреть обвинения в адрес России в нарушениях прав человека в Крыму в 2014-2015 годах.