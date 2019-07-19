Спикер Госдумы РФ предлагает изменить Конституцию. Похоже, процесс решения ”проблемы 2024” пошел

Еще недавно были популярны рассуждения, например, на тему слияния России и Белоруссии в едином Союзном государстве, что потребовало бы ”переконфигурации” власти в России и переход нынешнего президента на другую, но тоже руководящую работу. Однако сам Путин уже опроверг эту мысль. Тогда на смену этим предложениям пришли рассуждения о ”парламентской республике”. Когда парламент получил бы расширенные полномочия, в том числе право назначения премьера и министров.

Володин упоминает, что в 2008 году были внесены некоторые поправки: так, были установлены нормы об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах. По его мнению, это дает результат.

Далее спикер Думы предлагает детализировать нормы отчета правительства перед парламентом. А также предоставить Думе право участия в формировании правительства. Сейчас она ”участвует” только в форме дачи согласия президенту на назначение председателя кабинета министров.

Предлагается предоставить Думе возможность ”обсуждать и консультировать” президента и премьера по поводу конкретных министров. Теоретически, формула ”обсуждать и консультировать” в конституционном праве может означать и формализованное согласие на назначение членов исполнительной власти. Но, скажем, в той же американской конституции на сей счет имеется более четкая формула — ”advise and consent” (совет и согласие), когда сенат утверждает номинированных президентом должностных лиц.