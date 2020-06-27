Spiegel сообщил о втором россиянине, причастном к убийству бывшего чеченского полевого командира в Берлине
Прокуратура и полиция Германии установили второго гражданина России, которого считают причастным к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Это некий Роман Д. из Петербурга, сообщает Meduza со ссылкой на журнал Spiegel и расследовательский проект Bellingcat.
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