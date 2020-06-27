Spiegel сообщил о втором россиянине, причастном к убийству бывшего чеченского полевого командира в Берлине

Непосредственно в убийстве Роман Д., по версии следствия, не участвовал. Он приехал в Евросоюз через Польшу 3 августа 2019 года и покинул ЕС спустя две недели, то есть за несколько дней до убийства. Предполагается, что россиянин участвовал в подготовке убийства.

В убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили обвиняют гражданина России, которого, по данным The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, зовут Вадим Николаевич Красиков. Его задержали сразу после убийства.

В России Красикова, по информации СМИ, разыскивали по двум делам о заказных убийствах. В 2015 году его исключили из базы Интерпола и федерального розыска и выдали паспорт на имя Вадима Соколова.