Спецназ взял штурмом дом и арестовал экс-президента Киргизии Атамбаева

Киргизское информационное агентство "Акипресс" сообщает, что здание, по предварительным данным, штурмовал спецназ, звучали выстрелы, ранены несколько человек.

"В доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась стрельба. По предварительным данным, спецназ штурмует дом. Ранены несколько человек", — сообщает агентство.

Сообщается, что Атамбаев находится дома.

Киргизское информационное агентство "24kg" сообщает, что при штурме был ранен журналист из числа его сотрудников. "Журналиста агентства предположительно ранили резиновой пулей, она задела ногу корреспондента по касательной, ее жизни ничего не угрожает", — сообщает "24kg".

Очевидцы сообщили, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева ранения получили десять человек, в их числе журналист местного издания.

Обвинения и лишение иммунитета

27 июня парламент Киргизии снял неприкосновенность с Атамбаева и лишил его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.