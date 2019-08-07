Спецназ взял штурмом дом и арестовал экс-президента Киргизии Атамбаева

Киргизское информационное агентство "Акипресс" сообщает, что здание, по предварительным данным, штурмовал спецназ, звучали выстрелы, ранены несколько человек.

"В доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась стрельба. По предварительным данным, спецназ штурмует дом. Ранены несколько человек", — сообщает агентство.

Сообщается, что Атамбаев находится дома.

Киргизское информационное агентство "24kg" сообщает, что при штурме был ранен журналист из числа его сотрудников. "Журналиста агентства предположительно ранили резиновой пулей, она задела ногу корреспондента по касательной, ее жизни ничего не угрожает", — сообщает "24kg".

Очевидцы сообщили, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева ранения получили десять человек, в их числе журналист местного издания.

В то же время, поступает информация о том, что бывший президент Киргизии продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба экс-главы государства.

По его словам, спецназ смог проникнуть на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к его дому, однако он продолжает сопротивляться.

Он также отметил, что на настоящий момент полной картины происходящего нет.

Представитель пояснил, что спецназ не подпускает никого к дому, в котором находится Атамбаев и откуда «продолжают звучать выстрелы».

Кроме того, он уточнил, что сторонники Атамбаева возводят баррикады из спиленных деревьев с внешней стороны забора, чтобы президента не вывели таким способом с территории резиденции.

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