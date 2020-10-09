Спецкор ERR в Нагорном Карабахе: ты не видишь своего врага. Это война ракет и дронов

Точной информации о том, что конкретно происходит на фронте, у корреспондента ERR нет. "Нет адекватной информации, потому что обе стороны утверждают, что уничтожают много техники и живой силы противника", — поясняет он. И Армения, и Азербайджан также говорят о том, какой большой ущерб наносится гражданскому населению.

И все же можно понять, что армянские силы отступают. "Говорят, что это тактическое отступление", — сообщает Алексеев, который сегодня утром прибыл в Ереван.

Вчера спецкор ERR находился в Мартуне (Восточная Армения), где вместе с испанским журналистом попал под обстрел.

В городе остались лишь мужчины и пожилые люди, не пожелавшие уезжать. "Женщины и дети эвакуированы. Говорят, что если раньше в Карабахе жили 150 000 человек, то теперь только половина", — отмечает Алексеев, но оговаривается, что это непроверенная инфомация.

Эвакуация гражданских лиц из зоны боев хорошо организована. "Много добровольцев поехали на машинах в Карабах и привезли оттуда в свой дом по 4-5 человек. В городе Горис (Восточная Армения) все дома отдыха и гостиницы заполнены беженцами. В Горисе мы не смогли получить гостиничный номер. Полны беженцами и школы", — рассказал Алексеев. С энергоснабжением в городе неважно.

Еще хуже с электричеством в самом Нагорном Карабахе. Электростанцию в Степанакерте постоянно обстреливали. Сейчас электричество лишь в тех местах, где есть генераторы. Например, в тамошней гостинице Euroopa ток есть, но интернет очень слабый. "Сейчас в Степанакерте интернет — самая дорогая вещь ", — отмечает Алексеев. Оставляет желать лучшего и покрытие мобильной связи.

В Нагорном Карабахе выросло целое поколение молодых мужчин, которые и не знают другой жизни. "Они ходили здесь в школу, служили в армии, теперь защищают Карабах. Говорят, что здесь они родились, здесь и умрут", — пишет о настроениях людей спецкор ERR.

О военных действиях журналисты узнают со слов побывавших на фронте людей, к линии фронта прессу не допускают. Говорят, по соображениям безопасности. "Но на самом деле есть чувство, что не хотят показывать действительное положение", — говорит Алексеев.