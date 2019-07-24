"Спасибо, что дали мне возможность служить вам”. Тереза Мэй официально покинула свой пост
Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Великобритании.
Тереза Мэй официально покинула должность премьер-министра Великобритании.
Мэй передала прошение об отставке королеве Елизавете II на аудиенции в Букингемском дворце.
Теперь она официально покинула должность.
Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Тереза Мэй выступила с прощальной речью.
”Быть премьер-министром — это большая честь. Спасибо, что поверили в меня и дали мне возможность служить вам”, — заявила Мэй.
По ее словам, еще многое предстоит сделать, так как Brexit должен быть закончен наилучшим для Великобритании образом.
Она пожелала удачи заступающему на пост Борису Джонсону.
В конце речи она поблагодарила своего мужа Филиппа.
Это выступление стало для нее последним на посту премьер-министра.
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