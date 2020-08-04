Совладелец российского СМИ: Лукашенко напролом пойдет к нарисованным цифрам

В общем, конкурентная экономика, конкурентная политика, отсутствие конфронтации с обоими крупными политическими единицами, ЕС и Россией — упрощенно, так.
Прекрасная Беларусь будущего: язык, флаг, люстрация
В Беларуси не будет ”беларусизации”, то есть процессов, аналогичных тем, которые мы наблюдаем в Украине?
Существенные усилия по возрождению языка и национальной культуры, конечно, будут. Странно было бы их не ожидать — если даже через лукашенковскую ”советизацию” страны пробивались какие-то ростки всего этого. Появятся, конечно, и белорусскоязычные вузы, и школы — а пока за пределами Минска белорусскоязычных школ единицы. Тут легко вступить на тонкий лед каких-то ограничений русского — чего, я практически уверен, не последует. По уже названной выше причине — белорусы правда рациональные и осторожные люди.
Вы сами говорите по-белорусски?
Я родился в русскоязычной семье, белорусский выучил уже в школе — и даже что-то комментировал на белорусском на самом старте своей журналистской карьеры на ТВ. Но, например, моя младшая сестра строит свою семью белорусскоязычной, это первый язык для ее детей. Де факто белорусский язык действительно был в какой-то момент низведен до состояния гэльского в Ирландии — почти что исторического языка, который ценят, но на котором мало говорят. Но если без усилия государства белорусский возвращается в моду у молодежи, то его возрождение при наличии каких-то разумных усилий вполне реально.
Вы это поддерживаете?
Конечно. Мне кажутся надуманными рассуждения вида ”нет языка — нет нации”. Подите скажите тем же ирландцам или шотландцам что они англичане. Но я просто вижу растущий интерес людей ко всему национальному.
Лукашенковский флаг перестанет существовать, как национальный флаг?
Все независимые кандидаты в президенты отвечали на этот вопрос осторожно, в духе ”решать должно общество, а не один человек”. И это, пожалуй, правильный ответ в момент консолидации людей в борьбе с диктатурой, чтобы не рассориться по мелочам. Но судя по митингам по всей стране, общество в целом уже свой выбор сделало — в пользу исторического бело-красно-белого флага, отмененного Лукашенко в 1996-м.
Нужно ли новому президенту Беларуси разогнать все силовые ведомства, КГБ, в первую очередь? Это не звучало у Тихановской, как один из основных пунктов программы, но это ключевой вопрос, потому что этого не было сделано в России в 1990-е годы, и поэтому, как некоторые считают, мы вернулись к той системе, которая у нас сейчас существует.
Мне лично этот вопрос представляется одним из самых сложных — особенно, если переход от диктатуры к более гуманным формам устройства жизни пройдет в Беларуси через силовое противостояние. Ну, и КГБ десятилетиями играл в стране реально страшную роль, это не получится просто переступить. Но поскольку в случае с силовым блоком речь идет про сотню тысяч человек, что реально много для 9-миллионной страны, очевидно, потребуется разбираться case-by-case, каким-то единым механизмом типа люстраций не обойтись. Самым популярным видео в в Беларуси этим летом стало это выступление предпринимателя Прокопьева, где он говорит как раз о важности того, чтобы разбираться с преступлениями каждого, а не со всеми людьми в погонах вообще. Судя по соотношению лайков к дизлайкам и драматический перевес первых, такой подход, наверное, можно считать общебелорусским консенсусом.
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