Советский подход: в Финляндии рассматривают предложение ввести талоны на автомобильное топливо

Однако, как передает yle.fi, предложение ввести талоны на бензин и дизель не вызвало поддержки со стороны правительства.

В частности, министр транспорта и связи Санна Марин отмечает, что исследование было заказано предыдущем правительством. Министр финансов Мика Линтиля, в свою очередь, считает, что предложение о введении квот на бензин и дизель – неприемлемо.

Согласно правительственной программе, Финляндия планирует к 2030 году сократить на 50 процентов выбросы углекислого газа от всех видов транспорта и потратить на данный проект минимум средств. В качестве одного из наиболее эффективных методов достижения этой цели рабочая группа министерства рассматривает введение талонов на топливо.