Советский подход: в Финляндии рассматривают предложение ввести талоны на автомобильное топливо(2)
Финляндия планирует к 2030 году сократить на 50 процентов выбросы углекислого газа от всех видов транспорта, в связи с чем рабочая группа Министерства транспорта и связи по методам сокращения выбросов углекислого газа предложила ввести талоны на топливо.
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